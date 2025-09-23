Росія масовано атакує Харків безпілотниками: виникла пожежа

У Харкові через російську атаку з'явилися проблеми з постачанням електроенергії

У ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакує Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало вже більше десяти вибухів і у небі ще літають БпЛА, інформує «Главком».

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

Наразі відомо, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, яка потребує уточнення, більшість з 16-ти прильотів прийшлася на Холодногірський район міста.

Тим часом, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.