МАГАТЕ оприлюднило заяву про «пожежу на Курській АЕС»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фахівці агентства з атомної енергії кажуть, що не можуть підтвердити інформацію РФ
фото з відкритих джерел

За словами росіян, внаслідок атаки безпілотника нібито загорівся трансформатор

Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на заяву росіян про загоряння на території Курської АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Представники агентства стверджують, що «обізнані про повідомлення медіа про те, що трансформатор на Курській АЕС загорівся внаслідок військових дій». Водночас наголосивши, що МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі наголошує, що кожен ядерний об'єкт повинен бути захищений у будь-який час», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня дрони атакували Курську область. За повідомленням російських пропагандистів, під ударом опинилось місто Курчатов.

Росіяни стверджують, що безпілотник нібито було збито. За версією росіян, при падінні дрон нібито здетонував, в результаті чого було пошкоджено трансформатор власних потреб. Унаслідок цього блок N3 був розвантажений на 50%. Повідомляється, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території не змінювався і відповідає природним значенням.

Як повідомлялося, енергоблок №7 Нововоронезької атомної електростанції тимчасово відключився від мережі нібито внаслідок спрацювання автоматики. За словами фахівців, порушень умов безпечної експлуатації не зафіксовано, а зупинка блоку відбулася «у штатному режимі».

Інцидент стався після атаки українських безпілотників на Воронезьку область. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що один із дронів пошкодив «об’єкт енергетики», через що без світла залишилися кілька населених пунктів, а також було затримано близько двох десятків потягів.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

