В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Чоловік отруївся чадним газом

В Ужгородській міській лікарні спалахнула пожежа. Унаслідок загоряння палати на п’ятому поверсі загинув пацієнт, евакуйовано 69 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пожежа в Ужгородській міській лікарні: загорілася палата на п’ятому поверсі – загинув 74-річний пацієнт. Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося», – йдеться в повідомленні.

До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. «Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами», – йдеться в заяві.

Поліція Ужгорода зазначила, що провела першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події. «В ході опитування свідків та очевидців, останні зазначають: загиблий неодноразово нехтував правилами пожежної безпеки у лікарні», – кажуть правоохоронці.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

Теги: пожежа ДСНС Ужгород лікарня

