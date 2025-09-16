В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт

До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце

В Ужгородській міській лікарні спалахнула пожежа. Унаслідок загоряння палати на п’ятому поверсі загинув пацієнт, евакуйовано 69 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пожежа в Ужгородській міській лікарні: загорілася палата на п’ятому поверсі – загинув 74-річний пацієнт. Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося», – йдеться в повідомленні.

До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. «Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами», – йдеться в заяві.

Поліція Ужгорода зазначила, що провела першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події. «В ході опитування свідків та очевидців, останні зазначають: загиблий неодноразово нехтував правилами пожежної безпеки у лікарні», – кажуть правоохоронці.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей.

