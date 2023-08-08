Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію
Окупанти вдалися до чергових провокацій, щоб знайти представників українського підпілля
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти намагаються знайти українців, які на окупованих територіях співпрацюють із українськими Силами оборони

Російські окупанти у Херсонській області шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито «відведення» своїх військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки», – розповіла заступниця міністра оборони.

За даними Маляр, у цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних «правоохоронців».

Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Нагадаємо, що триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

 

Теги: окупанти окуповані території Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
20 липня, 11:33
ЗСУ відбили штурм ворога біля Мар'їнки: ситуація на Таврійському напрямку
ЗСУ відбили штурм ворога біля Мар'їнки: ситуація на Таврійському напрямку
14 липня, 14:41
Наслідки ворожої атаки на Сумщину, 20 липня 2023 року
Рятувальники показали наслідки атаки «Шахедів» по дитячому табору в Сумах
20 липня, 12:27
Триває детонація на складі боєприпасів
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
22 липня, 12:26
Росіяни шукають докази співпраці вчителів з Силами оборони України
Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією
25 липня, 21:57
Після збирання врожаю з поля окупанти змушують фермерів все зерно здавати їм
У Мелітопольському районі окупанти прямо з полів вивозять зерно до Криму
29 липня, 08:19
ЗСУ відвойовують території України
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої
29 липня, 09:50
Російський десантний корабель «Оленегорский горняк» похилився набік
Серйозний ляпас Путіну: розвідка відреагувала на події у Новоросійську
4 серпня, 15:34
Окупанти планують вивозити відходи з Росії на територію України
РФ планує перетворити окуповані території на звалища російського сміття
Сьогодні, 06:59

Події в Україні

Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію
Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію
«Почуємо не тільки про Чонгарський міст». Розвідка повідомила хороші новини
«Почуємо не тільки про Чонгарський міст». Розвідка повідомила хороші новини
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
27K
Це не деколонізація, а самообман
18K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
8630
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
8267
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
6466
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%

Новини

Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту