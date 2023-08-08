Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію

Окупанти намагаються знайти українців, які на окупованих територіях співпрацюють із українськими Силами оборони

Російські окупанти у Херсонській області шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито «відведення» своїх військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки», – розповіла заступниця міністра оборони.

За даними Маляр, у цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних «правоохоронців».

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Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Нагадаємо, що триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.