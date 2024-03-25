Головна Новини
search button user button menu button

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Усіх обвинувачених триматимуть під вартою до 22 травня
фото: Reuters

Cуд обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманим за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі»

У ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. У Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Атака на Одещину

У ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.

Місцеві пабліки повідомляли, що після серії вибухів у деяких районах Одеси зникло не лише електропостачання, а й водопостачання.

Пожежа на електростанції в Ростовській області

У ніч на 25 березня, в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються», – написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. 

Перед цим місцеві мешканці повідомили про звуки польоту приблизно двох десятків дронів над областю. Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської державної районної електростанції, після яких почалася пожежа.

Арешт підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»

Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Засідання, яке завершилося в ніч на понеділок, відбулося у закритому режимі – «у зв'язку з необхідністю зберегти таємницю слідства та забезпечити безпеку учасників процесу».

Суд арештував Мірзоєва Далерджона Баротовича, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. До суду їх доставили побитими, один із затриманих був на каталці у супроводі лікарів.

Чоловіків звинувачують у тероризмі. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня. За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Після стрілянини у концертному залі поблизу Москви Франція вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке увечері 24 березня скликав президент Еммануель Макрон.

У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза, тому в країні було оголошено надзвичайну ситуацію.

«Із огляду на загрози, які стоять над нашою країною та на те, що «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Москві, ми вирішили підвищити рівень терористичної загрози до найвищого рівня: надзвичайна ситуація», ‒ додав Атталь.

Розвідка розкрила, з якого разу вдалося звільнити острів Зміїний

Звільнення острова Зміїний від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів. Про це розповіли керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та представник ГУР Вадим Скібіцький для документального проєкту «ГУР. Битва за море».

«У три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Що, можливо, не врахували?  Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив Скібіцький.

Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова. Кирило Буданов додав, що після цього російські загарбники «вже нервували».

«Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І відразу ж зайшли інші групи», – сказав керівник ГУР.

Скібіцький при цьому зауважив, що це був перший досвід висадки морського десанту на окупованій території.

Теги: пожежа окупанти арешт безпілотник ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Літаків А-50 та А-50У загалом було дев'ять»
Збиття російського А-50У: найголовніше значення та загадки спецоперації
25 лютого, 08:35
Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»? Технології війни
1 березня, 08:00
Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева – одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди
Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі
6 березня, 11:47
Окупанти кожну людину, яка розмовляє українською, вважають ворогом
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
13 березня, 07:56
У Запорізькій області через обстріли РФ надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктур
На Харківщині з-під завалів врятовано чоловіка, у Херсоні пошкоджено театр: ситуація в регіонах
8 березня, 09:52
Коли ворог не може взяти окопи класичним ударом, він застосовує сльозогінний газ
Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною
10 березня, 15:31
Колишній депутат Держдуми зауважив, що знаходження у колі людей, які близькі по духу – допомагає впоратися з розпачом та апатією
Вибори в РФ. Екссуперник Путіна дав задачу росіянам 
11 березня, 09:29
На Вінничині дрон влучив в будинок: є поранені
На Вінничині дрон влучив в будинок: є поранені
14 березня, 22:30
Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
14 березня, 09:41

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
22K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
17K
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
12K
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7007
Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території
5273
Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua