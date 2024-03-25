Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч

Cуд обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманим за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі»

У ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. У Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 березня, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Одещину

У ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.

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Місцеві пабліки повідомляли, що після серії вибухів у деяких районах Одеси зникло не лише електропостачання, а й водопостачання.

Пожежа на електростанції в Ростовській області

У ніч на 25 березня, в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються», – написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС.

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Перед цим місцеві мешканці повідомили про звуки польоту приблизно двох десятків дронів над областю. Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської державної районної електростанції, після яких почалася пожежа.

Арешт підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»

Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Засідання, яке завершилося в ніч на понеділок, відбулося у закритому режимі – «у зв'язку з необхідністю зберегти таємницю слідства та забезпечити безпеку учасників процесу».

Суд арештував Мірзоєва Далерджона Баротовича, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. До суду їх доставили побитими, один із затриманих був на каталці у супроводі лікарів.

Чоловіків звинувачують у тероризмі. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня. За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Після стрілянини у концертному залі поблизу Москви Франція вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

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За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке увечері 24 березня скликав президент Еммануель Макрон.

У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза, тому в країні було оголошено надзвичайну ситуацію.

«Із огляду на загрози, які стоять над нашою країною та на те, що «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Москві, ми вирішили підвищити рівень терористичної загрози до найвищого рівня: надзвичайна ситуація», ‒ додав Атталь.

Розвідка розкрила, з якого разу вдалося звільнити острів Зміїний

Звільнення острова Зміїний від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів. Про це розповіли керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та представник ГУР Вадим Скібіцький для документального проєкту «ГУР. Битва за море».

«У три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Що, можливо, не врахували? Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив Скібіцький.

Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова. Кирило Буданов додав, що після цього російські загарбники «вже нервували».

«Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І відразу ж зайшли інші групи», – сказав керівник ГУР.

Скібіцький при цьому зауважив, що це був перший досвід висадки морського десанту на окупованій території.