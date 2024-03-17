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Поліція показала, у що окупанти перетворюють Сумщину (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поліція показала, у що окупанти перетворюють Сумщину (відео)
За минулу добу росіяни нанесли близько 80 ударів по Сумщині
фото з відкритих джерел

Ворог завдавав ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА

За минулу добу росіяни нанесли близько 80 ударів по Сумщині. Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Ворог завдавав ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА, разом з тим гатив з артилерії, мінометів, гранатометів та реактивних систем залпового вогню. Загалом нараховано 383 удари.

Через обстріли зазнали пошкоджень чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарських приміщення, два гаражі, два ангари та адміністративна будівля підприємства, автомобіль.

Правоохоронці продовжують евакуювати населення з прикордоння та надавати допомогу місцевим мешканцям.

Евакуація мешканців Сумщині
Евакуація мешканців Сумщині
фото: МВС України

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля.

До слова, російська окупаційна армія від початку 14 березня почала дуже тиснути на Донецькому та Запорізькому напрямках.

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Теги: окупанти лікарня автомобіль поліція населення відео росіяни

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