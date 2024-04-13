На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС

Майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою

Наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї

На руках українців може бути від одного до п'яти мільйонів одиниць різної зброї. Майже вся вона – облікована. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає «Укрінформ».

«Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути – ред.) у наших громадян. Від мільйона до п'яти. Але мільйон – це теж багато», – зазначив Клименко.

За його словами, в українців так само багато гранат. Глава МВС підкреслив, що потрібно зробити все, щоб ця зброя та боєприпаси потрапили на склади, аби не наражати на небезпеку громадян.

Станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Однак Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

«Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати», – пояснив міністр.

Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Через 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо.

Клименко наголосив, що наразі йдеться про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.

«Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу», – додав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який спрощує порядок отримання, зберігання та декларації зброї українцями у воєнний час. Його положення торкнуться й екземплярів, які були знайдені.

До слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що бази поліції містять дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можуть бути ухилянтами.