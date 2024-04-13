Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС
Майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою
фото з відкритих джерел

Наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї

На руках українців може бути від одного до п'яти мільйонів одиниць різної зброї. Майже вся вона – облікована. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає «Укрінформ».

«Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути – ред.) у наших громадян. Від мільйона до п'яти. Але мільйон – це теж багато», – зазначив Клименко.

За його словами, в українців так само багато гранат. Глава МВС підкреслив, що потрібно зробити все, щоб ця зброя та боєприпаси потрапили на склади, аби не наражати на небезпеку громадян.

Станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Однак Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

«Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати», – пояснив міністр.

Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Через 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо.

Клименко наголосив, що наразі йдеться про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.

«Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу», – додав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який спрощує порядок отримання, зберігання та декларації зброї українцями у воєнний час. Його положення торкнуться й екземплярів, які були знайдені.

До слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що бази поліції містять дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можуть бути ухилянтами

Теги: міністр зброя війна закон боєприпаси Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і його пропаганда: хто кого переконує?
Кремлівська пропаганда більше не працює? У що вірять росіяни
Вчора, 11:34
Як Путін залучатиме людські ресурси на війну з Україною і чи вдасться до загальної мобілізації – питання, яке хвилює значну частину російського суспільства
Сміятися чи плакати. Чи буде у Росії масова мобілізація?
1 квiтня, 18:25
За словами прем'єра Естонії, деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну
Естонія застерегла ЄС від своєї помилки перед Другою світовою війною
21 березня, 16:55
Україна може незабаром ліквідувати перелік «спонсорів війни»
Україна може сьогодні скасувати перелік міжнародних спонсорів війни – Reuters
22 березня, 09:54
У Кремлі визнали, що Путін веде широкомасштабну війну проти України
Кремль визнав: Путін бреше, нема ніякої «спецоперації», це – війна
22 березня, 11:53
Російські джерела стверджували, що війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень
ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти
2 квiтня, 05:40
Джо Байден підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками
Байден поспілкувався телефоном з лідером Китаю: про що говорили
2 квiтня, 22:13
Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
3 квiтня, 20:03
Еммануель Макрон запропонував кілька позицій Зеленському
Зеленський пояснив, чому не може закликати іноземні війська воювати в Україні
6 квiтня, 22:58

Суспільство

Вилучення автівки в ухилянтів. Юрист оцінив, як працюватиме цей засіб примусу
Вилучення автівки в ухилянтів. Юрист оцінив, як працюватиме цей засіб примусу
На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС
На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС
Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні
Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні
Поліція має дані про сотні тисяч можливих ухилянтів – Клименко
Поліція має дані про сотні тисяч можливих ухилянтів – Клименко
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
Рятувальники отримають від Японії спецтехніку для розмінування
Рятувальники отримають від Японії спецтехніку для розмінування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
325K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
63K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
38K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
11K
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
7205
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT
5860
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють

Новини

Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua