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Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки
фото: супутникові знімки

Модифікація МіГ-31 поки невідома

На аеродромі Бельбек в окупованому Севастополі вже розташовані літаки МіГ-31 росіян, які при модифікації можуть бути носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Супутникові знімки опублікував Osint-фахівець MT Anderson.

Зазначається, що на фото від 15 жовтня на лінії польоту видно чотири винищувачі. Можна добре побачити їхні силуети. Проте модифікацію МіГ-31 не уточнюють. Носієм «Кинджалів» є МіГ-31К.

Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки фото 1
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки фото 2
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки фото 3

Також на аеродромі видно кілька Су-30 та Су-27. Деякі з них накриті камуфляжною сіткою та шинами.

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал». 

Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.

Теги: Крим ракета

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