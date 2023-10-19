Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: супутникові знімки
Модифікація МіГ-31 поки невідома
На аеродромі Бельбек в окупованому Севастополі вже розташовані літаки МіГ-31 росіян, які при модифікації можуть бути носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Супутникові знімки опублікував Osint-фахівець MT Anderson.
Зазначається, що на фото від 15 жовтня на лінії польоту видно чотири винищувачі. Можна добре побачити їхні силуети. Проте модифікацію МіГ-31 не уточнюють. Носієм «Кинджалів» є МіГ-31К.
Також на аеродромі видно кілька Су-30 та Су-27. Деякі з них накриті камуфляжною сіткою та шинами.
Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал».
Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.
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