Росія передала Ірану літаки Як-130

Жоден іранський чиновник поки не підтвердив прибуття до країни навчальних літаків Як-130

Іран отримав від Росії літаки Як-130, що будуть використані для підготовки нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління іранських військово-повітряних сил. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

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Зазначається, що жоден іранський чиновник поки не підтвердив прибуття до країни навчальних літаків Як-130, але з огляду на те, що питання надходження таких навчально-бойових літаків вже стоїть на порядку денному, схоже, перебування цих винищувачів в Ірані остаточно вирішено.

Що відомо про літаки Як-130?

Ці навчальні літаки будуть використовуватися для навчання нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління ВПС Ірану. Вони здатні нести три тонни боєприпасів для виконання бойових завдань, призначені для льотної та бойової підготовки льотного складу на іранських винищувачах четвертого та п'ятого поколінь.

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Літак обладнаний цифровою комплексною системою управління КСУ-130 (розроблена в МІЕА), що виконує функції системи автоматичного управління та активної системи безпеки польоту і дозволяє, в навчальних цілях, репрограмувати характеристики стійкості та керованості в залежності від типу імітованого літака. Літак має електронну індикацію, побудовану на трьох рідкокристалічних БФЦІ (багатофункціональних цифрових індикаторах) розміром 15 на 20 см без електромеханічних приладів.

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