Як Іран хоче посилити контроль над своїми кордонами за допомогою РФ: оцінка ISW

Іран співпрацюватиме з РФ у питанні «посилення безпеки на кордоні для боротьби з тероризмом»

Іран планує за допомогою країни-агресорки Росії наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з «тероризмом». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За аналізом експертів, командувач сухопутними військами Ірану, бригадний генерал Кіюмарс Хейдарі, зустрічався 22-23 серпня в Москві з російським командувачем Сухопутними військами, генералом Олегом Салюковим, та заступником міністра оборони Росії, Олександром Фоміним.

Крім переговорів, Хейдарі відвідав в РФ центр обладнання для спостереження за кордоном і центр виробництва оборонної техніки. За результатами візиту він заявив, що Іран співпрацюватиме з РФ у питанні «посилення безпеки на кордоні для боротьби з тероризмом».

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Аналітики ISW вказують на те, що іранська влада під терміном «тероризм» має на увазі майже всі сусідні країни.

«Візит Хейдарі до центру виробництва оборонної техніки свідчить про те, що Сухопутні війська Артеша сподіваються на Росію, щоб задовольнити деякі свої потреби в оборонній техніці», – зазначають американські аналітики.

Раніше повідомлялося, що Іран створив новий безпілотник, який може безперервно літати 24 години та перевозити до 300 кг вантажу.

Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

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Раніше британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад $1 млн.

Також повідомлялося, Іран та Росія посварилися через острови у Перській затоці.