«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 22 червня

Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні від 14:00 до 24:00

Через нічний масований удар РФ по енергооб'єктах на території України змінені графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні від 14:00 до 24:00», – йдеться в повідомленні.

Причиною такого рішення стали наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти.

Нагадаємо, раніше планувалося, що відключення сьогодні розпочнуться о 16:00.

Як відомо, уночі 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

Як повідомлялося, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.