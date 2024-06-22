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Масована атака на Україну: Польща мала ще одну «дуже напружену ніч»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масована атака на Україну: Польща мала ще одну «дуже напружену ніч»
Протиповітряна оборона Польщі зреагувала на масовану атаку на Україну
фото: збройні сили Польщі

Варшава розпочала процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору

Польські винищувачі знову здіймалися в повітря під час російської атаки на об’єкти інфраструктури України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

Під час масованої атаки на Україну польські військові попередили, що зв'язку з активністю російської авіації в південно-східній частині Польщі може підвищитися рівень шуму через польоти польських і союзницьких літаків.

«Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу Shahed і балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території», – йдеться в заяві збройних сил Польщі.

Військові запевнили, що почали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору і що вони постійно відстежують ситуацію.

Перед шостою ранку підняті літаки повернулися на базу.

«Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони», – наголосили збройні сили Польщі.

Зазначимо, що це далеко не перший раз Польща піднімає в небо свої літаки під час атаки на Україну. До прикладу, у ніч проти 14 червня поляки теж піднімали винищувачі через російську атаку на Україну ракетами та «Шахедами». 

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. 

Також уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.

Теги: Польща війна обстріл літак винищувач

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