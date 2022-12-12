Росія почала застосовувати «Шахеди» з інших напрямів – ЗСУ

Після тритижневої паузи росіяни не змінили тактику застосування іранських дронів

Російські загарбники почали запускати дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed зі східної частини узбережжя Азовського моря. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

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Проте зазначається, що після тритижневої паузи росіяни не змінили тактику застосування іранських дронів-камікадзе.

«Тактика не змінилася, вони застосовують відповідно до тієї ситуації, яка змінилася на півдні країни. Вони їх починають застосовувати з інших напрямків – це східна частина узбережжя Азовського моря», – зазначив Ігнат.

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Раніше повідомлялося, що іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду, на їхнє використання може впливати лише шквальний вітер.

Крім того, Ігнат повідомляв, які ракети не може збивати українська ППО.

До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.