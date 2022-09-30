Росія придумала, як стримати спротив населення на окупованих територіях

У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території

У Бердянськ прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення

Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

Як повідомлялося, у Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні «тарифи». Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Нагадаємо, триває 219-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.