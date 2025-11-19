Головна Країна Події в Україні
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: holosameryky.com

У Мелітополі окупанти незаконно відібрали цілий житловий будинок у його законних власників

Російська Федерація проводить системну політику привласнення житла українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Прикладом такої мародерської схеми стало виселення мешканців цілого будинку в Мелітополі через так звані псевдосуди та оформлення майна на окупаційну владу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

У Мелітополі окупанти незаконно відібрали цілий житловий будинок у його законних власників, переоформивши об'єкт на фейковий уряд Запорізької області.

Власники понад тридцяти квартир, які підтвердили своє право на житло українськими документами ще до окупації, подали заяви до окупаційної адміністрації у 2023 році, щоб їхнє майно не визнали безгосподарним. Однак, поки люди чекали відповіді, окупаційна влада встигла повністю переоформити будинок на себе і через свої суди домоглася виселення законних власників.

За даними ЦПД, аналогічні схеми діють у Маріуполі та інших захоплених містах. Виселення відбувається за незаконними рішеннями, після чого житло передають російським військовим, представникам окупаційних адміністрацій або переселеним з РФ громадянам.

ЦПД наголошує, що це не окремі випадки, а частина системної мародерської політики Росії. Раніше уряд РФ навіть офіційно дозволив передавати так зване безгосподарне майно у власність окупаційних адміністрацій.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

