«Нова пошта» попередила українців про затримки доставок через негоду

Через перекриття доріг, ускладнився рух транспорту

У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови. Найскладніша ситуація фіксується у західних областях. Через це «Нова пошта» звернулася до українців та попередила про зміни в роботі. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення «Нової пошти».

«Нова пошта» повідомила, що через погіршення погодних умов у західних областях України можливі затримки доставки посилок. Також в компанії зауважили, що через снігопад та ожеледицю поліція перекрила рух на окремих ділянках доріг. «На місцях заметів уже працює спецтехніка. Ми робимо все можливе, аби доставити ваші відправлення якомога швидше. Дякуємо за розуміння», – додали в компанії.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається ускладнення погодних умов. Через снігопад фіксують ускладнення руху в різних регіонах та велику кількість ДТП, зокрема й у Києві. Поліція повідомила список трас, де обмежений рух через снігопад. А також, де обмеження були скасовані.

Також повідомлялося, що у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу. За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів – Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Раніше «Главком» розповідав, як у Хмельницькому група дітей продемонстрували згуртованість та підтримку у складних умовах погоди. Через рясні снігопади службовий автомобіль поліції опинився у сніговій пастці на засніженій дорозі, на допомогу правоохоронцям прийшли найменші перехожі.