Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
МЗС Молдови ще 13 лютого оголосило про підготовку заходів для закриття в Кишиневі «Русского дома»
фото: Telegram/vtememd

Договір про створення і функціонування культурних центрів Молдова і РФ підписали майже 30 років тому

Кабінет міністрів Молдови ухвалив рішення про денонсацію міжурядової угоди між Молдовою та Російською Федерацією про створення та функціонування культурних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Moldova Liberă.

Рішенню передував інцидент з російськими БпЛА, що стався 13 лютого. Тоді в результаті масованої атаки РФ на український порт в Рені, кілька безпілотників перетнули територію Молдови. Один з дронів впав у полі біля села Чумай Тараклійського району. Ще один вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.

Після російської провокації Міністерство закордонних справ Молдови прийняло рішення про закриття Російського культурного центру, розташованого в центрі столиці. На той момент міністр культури Серджіу Продан повідомив, що його відомство підготує проєкт про розірвання відповідної угоди.

Водночас російське посольство в Молдові виступило з критикою цього кроку. У дипмісії заявили, що молдавська влада нібито не надала доказів того, що на територію країни впали саме безпілотники російського походження.

Договір про створення і функціонування культурних центрів Молдова і Росія підписали в 1998 році. Його метою була популяризація історії та культури обох держав.

До слова, влада Німеччини, як і раніше, платить поземельний податок за Російський дім науки і культури в Берліні, попри війну РФ проти України та санкції ЄС щодо Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім». У 2024 році розмір податку на ділянку, на якій розташовано проросійський центр, становив близько €70 тис.

Читайте також:

Теги: росія Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгороді пролунали вибухи
Російський Білгород атаковано ракетами
6 жовтня, 23:57
Зеленський в розмові з Fox News обговорив постачання ракет Україні
Ракети «Томагавк», Нобелівська премія Трампу, санкції проти РФ: головне з інтерв'ю Зеленського
13 жовтня, 00:58
Кадиров для Путіна відпрацьований матеріал
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
15 жовтня, 12:17
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
19 жовтня, 06:48
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією
Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією
24 жовтня, 07:54
Журова зробила скандальну заяву
Депутатка Думи заявила, що спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, «заб'ють камінням»
10 жовтня, 14:38
Уся Східна Європа буде у вогні, коли почнеться Третя світова, прогнозує військовий
Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни
12 жовтня, 20:56
Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
26 жовтня, 01:46

Політика

Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції
Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua