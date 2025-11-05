Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр

МЗС Молдови ще 13 лютого оголосило про підготовку заходів для закриття в Кишиневі «Русского дома»

Договір про створення і функціонування культурних центрів Молдова і РФ підписали майже 30 років тому

Кабінет міністрів Молдови ухвалив рішення про денонсацію міжурядової угоди між Молдовою та Російською Федерацією про створення та функціонування культурних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Moldova Liberă.

Рішенню передував інцидент з російськими БпЛА, що стався 13 лютого. Тоді в результаті масованої атаки РФ на український порт в Рені, кілька безпілотників перетнули територію Молдови. Один з дронів впав у полі біля села Чумай Тараклійського району. Ще один вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.

Після російської провокації Міністерство закордонних справ Молдови прийняло рішення про закриття Російського культурного центру, розташованого в центрі столиці. На той момент міністр культури Серджіу Продан повідомив, що його відомство підготує проєкт про розірвання відповідної угоди.

Водночас російське посольство в Молдові виступило з критикою цього кроку. У дипмісії заявили, що молдавська влада нібито не надала доказів того, що на територію країни впали саме безпілотники російського походження.

Договір про створення і функціонування культурних центрів Молдова і Росія підписали в 1998 році. Його метою була популяризація історії та культури обох держав.

До слова, влада Німеччини, як і раніше, платить поземельний податок за Російський дім науки і культури в Берліні, попри війну РФ проти України та санкції ЄС щодо Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім». У 2024 році розмір податку на ділянку, на якій розташовано проросійський центр, становив близько €70 тис.