Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

В Росії очікується збільшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%

На тлі скорочення нафтогазових доходів та загального погіршення економічної ситуації, Кремль планує поповнювати «бюджет війни» шляхом підвищення податків для звичайних громадян та малого підприємництва. Про це інформує «Главком» із посиланням на ABC News.

З 1 січня в Росії очікується збільшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%. Оскільки ПДВ є фактично «податком на продаж», це означає підвищення цін на всі товари в роздрібній торгівлі. За підрахунками, цей захід має принести до федерального бюджету близько 1 трлн рублів (приблизно $12,3 млрд).

Російський уряд також знижує поріг річного доходу, після якого підприємці зобов'язані сплачувати ПДВ. Раніше малий бізнес звільнявся від сплати ПДВ, якщо його річний дохід (не прибуток) не перевищував 60 млн рублів ($739 тис.). Тепер же податок доведеться сплачувати, якщо доходи перевищують лише 10 млн рублів (близько $123 тис.) на рік.

Це податкове навантаження особливо відчують підприємства з низькою рентабельністю, але високим товарообігом, наприклад, невеликі магазини та підприємства побутових послуг (як-от салони краси). 

Окрім того, росіянам доведеться платити більше за алкоголь та тютюнові вироби, оскільки податки на них зростуть. Зросте також вартість деяких державних послуг, наприклад, оформлення водійських прав.

«Економічне уповільнення та підвищення податків є ознаками того, що Путіну та пересічним росіянам у найближчі місяці доведеться робити складніший вибір між зброєю та маслом, тобто між військовими витратами та добробутом споживачів після 3,5 років війни проти України», – підсумовує ABC News.

Як повідомлялося, приблизно мільярд барелів нафти накопичився на танкерах у морях та океанах по всьому світу. Непропорційно велика частка цього обсягу – сировина з країн, які перебувають під санкціями, що вказує на збої у світовій торгівлі. З кінця серпня обсяг нафти, що перебуває на суднах і не вивантажується, значно зріс.

Близько 40% цього приросту забезпечила сировина з країн, що перебувають під санкціями – Росії, Ірану та Венесуели (або це нафта з неясним походженням). Навіть за найнижчою оцінкою (близько 20%), ця частка є більшою, ніж сукупна частка цих трьох країн у світовому видобутку. Це є прямим доказом того, що обмежувальні заходи справді спричиняють збої в нафтовій торгівлі.

До слова, Китай знайшов альтернативу російській нафті. У листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. Згідно з підрахунками Kpler, у цьому місяці Китай імпортує 926 тис. барелів нафти на день з Росії, що на 36% менше, ніж у жовтні, коли постачання досягли 1,45 млн барелів на добу. Водночас китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії на 500 тис. барелів на день, до 1,78 млн барелів на добу, порівняно з 1,2 млн в жовтні.

