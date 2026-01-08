Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: є поранені

Ворожі ракети влучили в багатоповерхівки

Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

За словами посадовця, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

❗️ російські терористи вдарили ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі, - голова ГО "Рада оборони міста" Олександр Вілкул.



📹📷 "Свої.Кривий Ріг" pic.twitter.com/nhkYQLrnzl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2026

Як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. 57-річний чоловік у важкому стані.

«Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура», – повідомив він.

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.