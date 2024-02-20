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ЄС виділив Україні €75 млн на гуманітарну допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС виділив Україні €75 млн на гуманітарну допомогу
Як повідомила Єврокомісія, в Україні 14,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Кошти спрямують на надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб українців

Євросоюз надасть гуманітарну допомогу в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни. Більшу частину коштів буде виділено саме Україні. Про це повідомляє Єврокомісія.

«Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні 14,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги.

Пресслужба Єврокомісія зазначила, що з 83 млн євро гуманітарного фінансування 75 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні. Йдеться про надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, таких як житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.

«В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон», – написали в Єврокомісії.

З урахуванням нового фінансування, оголошеного сьогодні, Європейська комісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги, щоб допомогти цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року.

З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми всередині України і 66 млн євро на підтримку біженців, які прибули в сусідню Молдову.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

До слова, Європейський Союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгнення.

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Теги: гуманітарна допомога Європейський союз Єврокомісія фінансування війна

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