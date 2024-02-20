ЄС виділив Україні €75 млн на гуманітарну допомогу

Кошти спрямують на надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб українців

Євросоюз надасть гуманітарну допомогу в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни. Більшу частину коштів буде виділено саме Україні. Про це повідомляє Єврокомісія.

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«Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні 14,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги.

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Пресслужба Єврокомісія зазначила, що з 83 млн євро гуманітарного фінансування 75 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні. Йдеться про надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, таких як житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.

«В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон», – написали в Єврокомісії.

З урахуванням нового фінансування, оголошеного сьогодні, Європейська комісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги, щоб допомогти цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року.

З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми всередині України і 66 млн євро на підтримку біженців, які прибули в сусідню Молдову.

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Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

До слова, Європейський Союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгнення.