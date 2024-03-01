РФ атакувала школу на Херсонщині, пожежа на підприємстві Сумщини: ситуація в регіонах

Ворог атакував з безпілотника Берислав. Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку

На Харківщині внаслідок обстрілу на території складу спостерігалося горіння білої речовини, схожої на фосфор

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (25 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів, зафіксовано скиди боєприпасів із безпілотників, а також вибух дрону FPV. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження іншої цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 16 вибухів з мінометів, артилерії та авіаудари. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Дружбівська та Середино-Будська громади. Без втрат та руйнувань серед мирного населення.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Ворожбянська громада: внаслідок обстрілу отримала травми одна людина, пошкоджено житловий будинок. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства.

Запорізька область

За минулу добу правоохоронці зафіксували 200 ударів по 11 населених пунктах. Внаслідок ракетної атаки по Юльївці поранення отримала 68-річна місцева жителька. Ворожий снаряд забрав життя 71-річного чоловіка.

130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

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Окупанти завдали чотири ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.

Дніпропетровщина

Агресор вчора вдень чотири рази обстріляв Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.

Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена.

3 безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині у Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Осинове, Митрофанівка та ін.

У м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та 4-х ангарів. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За 5 хв внаслідок повторного обстрілу на території спостерігалося горіння білої речовини, схожої на фосфор. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Також ворогом здійснено обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Було чути близько семи вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнування не надходила.

У с. Митрофанівка Куп’янського району в дворі власного будинку внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній, надана медична допомога.

Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА м. Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, два автомобілі. Поранена одна людина. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-500 села Осинове Куп’янського району пошкоджена переправа, поранено чоловіка. Внаслідок ворожого обстрілу с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Луганщина

Протягом минулої доби росіяни декілька разів спробували штурмувати позиції наших військ у Білогорівці. Завдали авіаційних ударів по Надії, Білогорівці, Новоєгорівці. За добу противник здійснив 165 обстрілів (548 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Курахове, Миколаївка, Торецьк, смт Гостре, смт Желанне, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, смт Щербинівка, с. Богоявленка, с. Колодязі, с. Новожеланне, с.Новоолександрівка, с. Новоочеретувате, с. Озерне, с. Предтечине, с. Скудне, с. Уманське, Костянтинівка

Пошкоджено 41 житловий будинок (з них 5 – багатоквартирні), будинок культури, гараж, 3 цивільних автомобіля, приміщення лікарні, газопровід, 2 ЛЕП, магазин, будівля сільської ради, господарча споруда, господарське приміщення КМП «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих», будівля поліції, будівля поліції та СБУ, лікарня, 2 дитячих садка, будівля хлібозаводу, цивільний автомобіль. На Донеччині за добу: троє поранених.

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Миколаївщина

Вчора під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог атакував з артилерії м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих. Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку та місто Херсон.

Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки. Також зафіксовані влучання у комунальну техніку.

Ворог атакував з безпілотника Берислав. Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Ворог атакував дроном-камікадзе школу у селі Михайлівка. Внаслідок влучання безпілотника освітній заклад зазнав руйнувань. Без постраждалих.

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.