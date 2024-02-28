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Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії до Путіна: «Котись до біса з України! Зроби собі послугу!»
фото з відкритих джерел

Джонсон заявив, що Путін має вивести окупаційні війська з України, сказавши росіянам, що Україна «вже денацифікована»

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон звернувся до російського диктатора Володимира Путіна у другі роковини повномасштабного вторгнення. Джонсон сказав Путіну «котитися до біса з України». Про це експрем’єр повідомив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Джонсон наголосив, що Путін має вивести окупаційні війська з України, сказавши росіянам, що Україна «вже денацифікована».

«Я б йому сказав: «Котись до біса з України! Зроби собі послугу!» Він же контролює російські ЗМІ – він знайде, як їм усе пояснити. Скаже, мовляв, Україну «денацифікували»... І вся ця маячня. Скаже, що знищив усіх «нацистів» в Україні. Приголомшливо! Тепер забирайся і радій успіху! І в нього б вийшло. Росіяни повірили б йому і зітхнули з полегшенням», – сказав він.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Збройні сили України здатні звільнити тимчасово окупований Крим. Це можливо у разі продовження поставок озброєння від союзників.

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому.

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Теги: війна путін Велика Британія прем’єр-міністр Борис Джонсон

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