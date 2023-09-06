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Росія сьогодні вбила в Костянтинівці 99-річну людину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія сьогодні вбила в Костянтинівці 99-річну людину
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці
фото: Ігор Клименко / Facebook

Внаслідок рашистської атаки у Костянтинівці загинули 17 людей

Під час ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині сьогодні загинула 99-річна людина. Про це повідомила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції в Києві.

Фредеріксен висловила щирі співчуття через те, що Росія вбила в Костянтинівці 16 мирних людей (станом на зараз вже відомо про 17 загиблих), багато людей поранені. Посадовиця відзначила, що це крає серце.

«Людина, якій було 99 років, яка пережила Голодомор і Другу світову війну… Сьогодні цю людину вбила Росія», – каже вона.

Крім того, прем’єрка зазначила, що вона вражена людьми в Україні, їхньою здатністю продовжувати життя, йти далі. А також відзначила згуртованість українців «перед лицем цієї жорстокості».

Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.

Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.

Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Теги: війна окупанти Донеччина

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