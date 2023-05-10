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Штурм Бахмута та великі втрати ворога на Луганщині: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штурм Бахмута та великі втрати ворога на Луганщині: яка ситуація на фронті
Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Волинський та Поліський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микілське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація «евакуювала» до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін «евакуйованим» громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Так, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Генштаб

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