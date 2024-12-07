Росія вдарила балістикою по інфраструктурі Конотопа

Вибухи в місті лунали ще до оголошення повітряної тривоги

Уранці 7 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

На місці удару працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Влада вкотре закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Перед цим, о 06:17, мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що в місті лунають вибухи. Він уточнив, що повітряну тривогу у Конотопі оголосили вже після вибуху.

За його даними, російські окупанти запустили балістику з тимчасово окупованого Криму. «До речі, пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне, тому і дотягнулися до нас», – припустив він.

Нагадаємо, учора російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Станом на зараз відомо про трьох загиблих і 17 постраждалих. У місті розгорнуто штаб допомоги. Він працюватиме до 17:00 7 грудня.

Крім того, учора РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.