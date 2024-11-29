Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила деталі виробництва «Орєшніка»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка повідомила деталі виробництва «Орєшніка»
Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розвідка вважає, що Росія запустила по Україні «Орєшнік», аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу

Розробка ракети «Орєшнік» відбулася до того, як Російська Федерація в лютому 2019 року оголосила про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Зокрема, він забороняв розробку і виробництво цих ракет. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначає оборонне відомство, система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети «Рубіж» РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році. Розвідники вважають, що РФ запустила експериментальну ракету, аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.

«Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію», – йдеться у звіті.

За словами розвідників, Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво. Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

Читайте також:

Теги: ракета зброя обстріл британська розвідка озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони
Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони
25 листопада, 06:20
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
23 листопада, 14:14
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
21 листопада, 23:18
Ердоган про удар України ракетами Atacms по Росії: Це не позитивна подія
Ердоган про удар України ракетами Atacms по Росії: Це не позитивна подія
20 листопада, 12:12
Армійська тактична ракетна система
Україна планує здійснити перші далекобійні удари
18 листопада, 11:18
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки
Шольц подзвонив Путіну, уряд оновив умови бронювання від мобілізації. Головне за 15 листопада
15 листопада, 21:00
Польща лідирує серед інших країн за масштабами допомоги Україні
Польща лідирує серед інших країн за масштабами допомоги Україні
10 листопада, 07:46
ЗСУ використовують на Курщині найкращу техніку
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
5 листопада, 07:51
У Харкові вже двоє загиблих
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
31 жовтня, 07:19

Політика

Британська розвідка повідомила деталі виробництва «Орєшніка»
Британська розвідка повідомила деталі виробництва «Орєшніка»
Японія хоче «налагодити мир» із Росією? Новий прем'єр країни відзначився суперечливою заявою
Японія хоче «налагодити мир» із Росією? Новий прем'єр країни відзначився суперечливою заявою
Ядерні погрози Кремля. Президент Сербії почав підігрувати Путіну
Ядерні погрози Кремля. Президент Сербії почав підігрувати Путіну
Грузинський посол подав у відставку на тлі протестів проти влади
Грузинський посол подав у відставку на тлі протестів проти влади
Кіпр підтвердив намір вступити в НАТО
Кіпр підтвердив намір вступити в НАТО
На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)
На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
13K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
11K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
9369
Путін посмоктав палець та знову пригрозив Україні (відео)
8403
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua