Британська розвідка повідомила деталі виробництва «Орєшніка»

Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво

Розвідка вважає, що Росія запустила по Україні «Орєшнік», аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу

Розробка ракети «Орєшнік» відбулася до того, як Російська Федерація в лютому 2019 року оголосила про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Зокрема, він забороняв розробку і виробництво цих ракет. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначає оборонне відомство, система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети «Рубіж» РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році. Розвідники вважають, що РФ запустила експериментальну ракету, аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.

«Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію», – йдеться у звіті.

За словами розвідників, Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво. Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.