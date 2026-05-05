Нищук-молодший у сім років вийде на сцену головного драматичного театру країни

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Молодший син Євгена Нищука зіграє у виставі театру Франка
Син керівника Театру Франка зіграє у виставі разом із популярними українськими акторами

Семирічний син гендиректора та художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука зіграє роль у головному театрі країни. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт театру Франка.

Євген Нищук-молодший візьме участь у виставі за мотивами роману Олени Пшеничної «Там, де заходить сонце». Прем'єра постановки відбудеться у травні.

Разом із Євгеном Нищуком молодшим на сцені зіграють популярні актори кіно та театру. Вистава «Там, де заходить сонце» триває дві години. Авторкою твору та інсценізації є Олена Пшенична. «У виставі поєднуються різні покоління акторів Театру Франка: метри-сеньйори, молодь і середнє покоління. Чудовий ансамбль франківської традиції, що теж є Родиною», – йдеться на сайті театру.

Євген Нищук молодший зіграє роль у виставі «Там, де заходить сонце»
Євген Нищук є народним артистом України, відомий також як ексміністр культури та стратегічних комунікацій. З квітня 2024 року актор став генеральним директором та художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Євген Нищук зі своїм молодшим сином
Євген Нищук-молодший спільний син народного артиста України Євгена Нищука та акторки Анастасії Блажчук. У пари є двоє дітей: син та донька. 

Євген Нищук зі своєю донькою та сином
Актор також ще одного старшого сина Олекса від першої дружини народної артистки України Оксани Батько-Нищук. Акторка пішла із життя в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук сфотографувався зі своїм найменшим сином Євгеном біля пам'ятника видатному акторові Миколі Яковченку. Нищук зворушливо привітав із днем народження легендарного актора Театру Франка Миколу Яковченка.

Також повідомлялося, маленька донечка ексміністра культури, голови Шевченківського комітету та генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука також уперше дебютувала на сцені.

