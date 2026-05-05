Нищук-молодший у сім років вийде на сцену головного драматичного театру країни

Син керівника Театру Франка зіграє у виставі разом із популярними українськими акторами

Семирічний син гендиректора та художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука зіграє роль у головному театрі країни. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт театру Франка.

Євген Нищук-молодший візьме участь у виставі за мотивами роману Олени Пшеничної «Там, де заходить сонце». Прем'єра постановки відбудеться у травні.

Разом із Євгеном Нищуком молодшим на сцені зіграють популярні актори кіно та театру. Вистава «Там, де заходить сонце» триває дві години. Авторкою твору та інсценізації є Олена Пшенична. «У виставі поєднуються різні покоління акторів Театру Франка: метри-сеньйори, молодь і середнє покоління. Чудовий ансамбль франківської традиції, що теж є Родиною», – йдеться на сайті театру.

Євген Нищук молодший зіграє роль у виставі «Там, де заходить сонце»

Євген Нищук є народним артистом України, відомий також як ексміністр культури та стратегічних комунікацій. З квітня 2024 року актор став генеральним директором та художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Євген Нищук зі своїм молодшим сином

Євген Нищук-молодший спільний син народного артиста України Євгена Нищука та акторки Анастасії Блажчук. У пари є двоє дітей: син та донька.

Євген Нищук зі своєю донькою та сином

Актор також ще одного старшого сина Олекса від першої дружини народної артистки України Оксани Батько-Нищук. Акторка пішла із життя в жовтні 2016 року.

