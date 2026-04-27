Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси
фото: Одеська міська військова адміністрація/Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В Одесі кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14, серед них двоє дітей. Пʼятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

До слова, за добу окупанти застосовували проти Сумщини керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів.

Читайте також:

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Тактика затягування: як Трамп уникає вибору між війною і компромісом
22 квiтня, 16:28
Генерал-лейтенант РФ Отрощенко
Авіакатастрофа російського Ан-26: загинула військова верхівка на чолі з генерал-лейтенантом
2 квiтня, 16:54
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
13 квiтня, 20:56
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
20 квiтня, 01:44
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
20 квiтня, 21:08
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45

Новини

Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок
Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині
Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині
Нічна атака на Одещину: зруйновано житлові будинки, є постраждалі
Нічна атака на Одещину: зруйновано житлові будинки, є постраждалі
Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором
Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором
Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя
Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя

Новини

Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua