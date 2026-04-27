Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

Уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В Одесі кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14, серед них двоє дітей. Пʼятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

фото: Одеська міська військова адміністрація/Telegram

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

фото: Одеська міська військова адміністрація/Telegram

Нагадаємо, уночі окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

До слова, за добу окупанти застосовували проти Сумщини керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів.