На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо

Максим Бурич
Максим Бурич
На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо
Поліція Чернігівщини розслідує обставини травмування неповнолітніх внаслідок вибуху боєприпасу
Виявлені боєприпаси та інші речові докази вилучено

Увечері 1 травня на Чернігівщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої госпіталізовано трьох неповнолітніх. Діти знайшли небезпечний предмет та принесли його додому, де спроба розібрати знахідку закінчилася вибухом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівщини.

Інцидент стався у місті Сновськ Корюківського району. За попередніми даними поліції, троє неповнолітніх місцевих мешканців віком 11, 13 та 17 років знайшли стрічку з набоями, ймовірно, до великокаліберного кулемета.

На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо фото 1
Замість того, щоб повідомити про знахідку дорослим чи спецслужбам, діти принесли боєприпаси додому до одного з них. Під час спроби розібрати набої стався вибух, який призвів до тяжких наслідків.

На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо фото 2
Внаслідок детонації всі троє хлопців отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів у медичному закладі.

На місце події оперативно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили залишки боєприпасів та інші речові докази. Відомості про подію вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Важливо! Категорично заборонено:

  • торкатися підозрілих предметів або переносити їх;
  • намагатися розібрати, кидати або нагрівати знахідки;
  • приносити додому будь-які залишки військової техніки чи боєприпасів.

У разі виявлення будь-якого невідомого предмета необхідно негайно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номерами 112, 102 або 101.

Нагадаємо, у Ніжині на Чернігівщині поліція встановлює обставини поранення дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

«Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет.  На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. 

