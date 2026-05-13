У Києві відкривається виставка робіт оборонця Маріуполя, створених після 35 місяців полону

Віталій Кулагін: «Світ повинен пам’ятати біль міста Марії та мужність тих, хто його боронив»

Під тиском фізичних і психологічних тортур у Віталія/Мар'яна народилися мистецькі ідеї, які стали ядром внутрішнього опору та обіцянкою показати світові, що насправді відбувалося в Маріуполі та російських тюрмах

15 травня у Національному музеї історії України відкриється виставка «Закарбовано/Загартовано». Це перший публічний показ робіт оборонця Маріуполя, ветерана «Азову» Віталія Кулагіна (творчий псевдонім Мар’ян Білокінь), який провів 35 місяців у російському полоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що сюжети робіт формувалися під час перебування автора в Оленівці, Таганрозі, Кіровському та Кізелі, в СІЗО й тюрмах, де російські окупанти утримують українських військовополонених.

«Закарбовано/Загартовано» – це виставка про особистий досвід Віталія Кулагіна, а також про людей, чиї історії сьогодні розкидані між окупацією, евакуацією, полоном і пам’яттю. Про цивільних, які пережили облогу. Про побратимів, які загинули. І про тих, хто досі лишається в російських тюрмах Донбасу, Уралу, Сибіру та Далекого Сходу.

Виставка «Закарбовано/Загартовано» – перший показ робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна фото: Національний музей історії України

«Світ повинен пам’ятати біль міста Марії та мужність тих, хто його боронив. Те, що було загартоване пеклом війни, має залишитися закарбованим у віхах історії», – каже Віталій Кулагін.

Коли: до 22 травня. Відкриття виставки 15 травня о 15:00.

Місце проведення: Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2.

Нагадаємо, Росія системно перетворює культурний простір Маріуполя на інструмент пропаганди. Зокрема, місцеві музеї реорганізовані під ідеологічні цілі: Музей народного побуту перетворили на музей радянського діяча Андрія Жданова, де проводять виставки на підтримку війни проти України. З фондів вивезено більшість із понад 60 тисяч цінних експонатів.

До слова, під час облоги було знищено або пошкоджено до 90% житлового фонду міста, а населення скоротилося з 420 до близько 100 тисяч осіб. Попри це, Москва продовжує зводити вітрину «русского мира» – відновлює фасади в центрі, відкриває пропагандистські заклади та конфіскує квартири тих, хто виїхав.