Нічна атака на Одещину: зруйновано житлові будинки, є постраждалі

Ворог атакував Одещину безпілотниками

Російські війська вкотре атакували Одеську область, обравши ціллю мирний сектор. Внаслідок влучань у населеному пункті зафіксовані значні руйнування приватних осель та масштабне займання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

За офіційними даними ДСНС, ворожа атака призвела до серйозних руйнувань у житловому кварталі, зокрема повністю зруйновано три одноповерхові будинки.

фото: ДСНС Одещини

Також вщент знищено допоміжну будівлю, де після влучання спалахнула пожежа. Вогонь та уламки пошкодили 7 цивільних автомобілів.

фото: ДСНС Одещини

Рятувальники прибули на місце події оперативно. Основні зусилля були спрямовані на локалізацію вогню, аби пожежа не перекинулася на сусідні домоволодіння. Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати. Наразі триває розбір конструкцій та фіксація наслідків обстрілу.

фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією постраждали 2 людини. Їм було надано першу допомогу на місці, стан потерпілих уточнюється. Фахівці продовжують оглядати територію, щоб переконатися, що під завалами не залишилося інших мешканців.

Як відомо, російські безпілотники атакували цивільне торговельне судно, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових.