Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)

Іноземні медійники акцентують увагу на оновленому інтер’єрі театру, про злочин росіян не говорять

Кремль влаштував пропагандистський тур до окупованого Маріуполя для «лояльних» іноземних медійників

Російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа та Центр протидії дезінформації.

Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.

Іноземні медійники акцентують увагу на оновленому інтер’єрі театру, ігноруючи факт, що за новими стінами Росія намагається приховати докази свого злочину.

Також у своїх репортажах гості захоплено описують темпи російського будівництва та запевняють аудиторію, що місто нібито «ожило» та розквітає під окупацією.

«Цей пул іноземців, з яких кремль ліпить образ «незалежних голосів за кордоном», діє за чітким сценарієм: вони захоплено описують розкішний інтер’єр театру, хвалять темпи російської «відбудови» та розповідають, як місто нібито «ожило». Проте за цим фасадним блиском іноземні гості «не помічають» найважливішого: вони знаходяться на місці воєнного злочину – масового вбивства людей, яке російські військові здійснили 16 березня 2022 року», – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Російський літак скинув дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру фото з відкритих джерел

Події в Маріупольському драматичному театрі у 2022 році стали одним із найстрашніших символів російського вторгнення та воєнних злочинів проти цивільного населення. 16 березня 2022 року, близько 10:00 ранку російська авіація скинула на будівлю дві потужні 500-кілограмові бомби.

Будівля театру була головним укриттям для сотень (за різними оцінками – від 500 до 1200) мирних мешканців Маріуполя, які втратили житло через обстріли. Перед театром та за ним на асфальті великими літерами було написано «Дети» (Діти). Напис був настільки великим, що його було чітко видно з супутників та з кабін літаків-бомбардувальників, але ворога це не зупинило.

Донецька обласна прокуратура після цього злочину ворога вказала на щонайменше 600 загиблих.

Після захоплення Маріуполя російська окупаційна влада почала зносити руїни театру. За свідченнями очевидців та повідомленнями медіа, підвальні приміщення, де могли залишатися тіла загиблих, заливали бетоном та обробляли хлоркою для подолання трупного запаху.

Наприкінці 2025 року окупанти відкрили «відновлений» театр, що українська сторона та міжнародна спільнота назвали «танцями на кістках».

