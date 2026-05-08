Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1535-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська та Долинка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося десять боєзіткнень, ворог здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 23 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Лиман та в бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Радьківка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве, Ставки, Діброва та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Торецьке, Нове Шахове, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка, Верхня Терса, Запоріжжя, Чарівне та Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три атаки в бік Антонівського мосту та острова Білогрудого.

