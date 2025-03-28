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Україна повернула тіла майже тисячі загиблих бійців

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Україна повернула тіла майже тисячі загиблих бійців
Україна повернула тіла бійців, які загинули на кількох східних напрямках
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деякі тіла було повернено з російських моргів

В Україну повернені тіла 909 загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, було повернено тіла тих, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському й Запорізькому напрямках. Деякі тіла були повернуті з моргів у РФ. 

Україна повернула тіла майже тисячі загиблих бійців фото 1
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як зауважив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, повернення здійснилося за результатами спільної роботи самого штабу, Об’єднаного центру при СБ України,  Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, у лютому 2925 року Україна повернула тіла понад 750 полеглих захисників.

Масштабну операцію з повернення тіл загиблих бійців було проведено також у листопаді 2024-го. Тоді Україна повернула тіла 502 військових з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків. 

Також близько пів сотні тіл загиблих військовослужбовців були повернені в Україну у жовтні 2024 року.

 

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Теги: Україна

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