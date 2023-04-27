Росія вивела у Чорне море додаткові кораблі
Окупанти можуть атакувати Україну з Чорного моря одночасно 24 ракетами
У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилась трьох. Про це повідомляє пресцентр командування Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 10:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – до 24 ракет.
В Азовському морі – один ворожий корабель, у Середземному – до чотирьох кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили ракетами з Чорного моря по Миколаєву.
До слова, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.
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