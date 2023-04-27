Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ
Місце знахідки обстежують поліція та сапери
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Бойова частина ракети була відсутня, а на корпусі є надписи російською мовою

У лісі біля міста Бидгощ у центрально-північній частині Польщі виявили уламки об’єкта військового призначення. За словами журналістів, це може бути шматок ракети «повітря-земля». Про це повідомляє видання  RMF24.

На об'єкті знайшли написи російською мовою. Водночас факт знахідки такого об’єкта офіційно підтвердили польські правоохоронці.

«Залишки невідомого військового об'єкта були виявлені недалеко від міста Замость, приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не становить загрози безпеці жителів», – заявили вранці 27 квітня в офіційному Twitter Міністерства оборони Польщі.

У польському міноборони додали, що місце знахідки обстежують співробітники цивільної та військової поліції, а також сапери. Ліс, де впала ракета, розташований за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії. 

Місце, де знайшли уламки об'єкта військового призначення
Місце, де знайшли уламки об'єкта військового призначення
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки. У МЗС Польщі тоді заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. 

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: Польща ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збирав дані про критичну інфраструктуру Польщі: затримано шпигуна РФ
Збирав дані про критичну інфраструктуру Польщі: затримано шпигуна РФ
27 березня, 14:03
Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо
Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо
6 квiтня, 21:07
Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів
Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів
3 квiтня, 10:33
Польські аграрії протестували через значний наплив українського збіжжя на польський ринок
Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна
7 квiтня, 02:12
Максимально можливий залп «Калібрів» становить 24 ракети
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: «Південь» оцінив загрозу
6 квiтня, 01:30
У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання
Наживалися на людях з інвалідністю та малолітніх. Ліквідовано шахрайську схему
10 квiтня, 16:14
Матеуш Моравецький поділився планами щодо виробництва боєприпасів
Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький
13 квiтня, 07:53
Стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів
Стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів
16 квiтня, 19:42
Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна
Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна
19 квiтня, 16:08

Соціум

У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ
У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
Папа Римський вперше допустив жінок до голосування на зборах єпископів
Папа Римський вперше допустив жінок до голосування на зборах єпископів
РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків
РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків
Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою
Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою
У Бразилії створили прикметник на честь легендарного Пеле: яке в нього значення
У Бразилії створили прикметник на честь легендарного Пеле: яке в нього значення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
13K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
11K
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
9530
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
8978
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
8245
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту