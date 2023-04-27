У лісі на півночі Польщі знайдено уламки об’єкта, схожого на ракету «повітря-земля» – ЗМІ

Бойова частина ракети була відсутня, а на корпусі є надписи російською мовою

У лісі біля міста Бидгощ у центрально-північній частині Польщі виявили уламки об’єкта військового призначення. За словами журналістів, це може бути шматок ракети «повітря-земля». Про це повідомляє видання RMF24.

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На об'єкті знайшли написи російською мовою. Водночас факт знахідки такого об’єкта офіційно підтвердили польські правоохоронці.

«Залишки невідомого військового об'єкта були виявлені недалеко від міста Замость, приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не становить загрози безпеці жителів», – заявили вранці 27 квітня в офіційному Twitter Міністерства оборони Польщі.

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У польському міноборони додали, що місце знахідки обстежують співробітники цивільної та військової поліції, а також сапери. Ліс, де впала ракета, розташований за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії.

Місце, де знайшли уламки об'єкта військового призначення фото з відкритих джерел

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки. У МЗС Польщі тоді заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва.