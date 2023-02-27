Росія вивела в Чорне море ракетоносій з чотирма «Калібрами»

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега

Ворог продовжує повітряну розвідку

Російські загарбники сьогодні зранку, 27 лютого, вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій з чотирма «Калібрами». Є ймовірність завдання ворогом ударів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Як зазначається, корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. «Наразі це шість кораблів, серед яких виведений зранку один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр»», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними командування, ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

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«Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу», – закликали військові.

Нагадаємо, розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.