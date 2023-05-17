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Росія втратила в Україні військо, як у армій 16 країн НАТО разом взятих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія втратила в Україні військо, як у армій 16 країн НАТО разом взятих
Українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських загарбників
фото ілюстративне

Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії: США, Туреччина та Франція

На війні проти України Росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Про це свідчить рейтинг Global Firepower.

«У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва втратила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО», – йдеться в повідомленні.

Чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж втратила Росія:

  • Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
  • Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
  • Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;
  • Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
  • Литва – 16 тисяч регулярних військ;
  • Данія – 16 тисяч регулярних військ;
  • Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
  • Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
  • Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
  • Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
  • Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
  • Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
  • Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
  • Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
  • Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
  • Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії у війні: 

  • США – 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
  • Туреччини – 425 тисяч регулярних військових;
  • Франції – 205 тисяч регулярних військових.

Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових: 

  • Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;
  • Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;
  • Італія – 170 тисяч регулярних військ;
  • Греція – 130 тисяч регулярних військ;
  • Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;
  • Польща – 120 тисяч регулярних військ;
  • Канада – 70 тисяч регулярних військ;
  • Румунія – 67 тисяч регулярних військ;
  • Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;
  • Португалія – 27 тисяч регулярних військ;
  • Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;
  • Чехія – 26 тисяч регулярних військ.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських загарбників, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тис. військових – 200 590 військових.

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