Росія втратила в Україні військо, як у армій 16 країн НАТО разом взятих
Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії: США, Туреччина та Франція
На війні проти України Росія вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Про це свідчить рейтинг Global Firepower.
«У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва втратила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО», – йдеться в повідомленні.
Чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж втратила Росія:
- Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
- Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
- Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;
- Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
- Литва – 16 тисяч регулярних військ;
- Данія – 16 тисяч регулярних військ;
- Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
- Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
- Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
- Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
- Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
- Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
- Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
- Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
- Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
- Ісландія – практично відсутні регулярні війська.
Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії у війні:
- США – 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
- Туреччини – 425 тисяч регулярних військових;
- Франції – 205 тисяч регулярних військових.
Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових:
- Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;
- Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;
- Італія – 170 тисяч регулярних військ;
- Греція – 130 тисяч регулярних військ;
- Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;
- Польща – 120 тисяч регулярних військ;
- Канада – 70 тисяч регулярних військ;
- Румунія – 67 тисяч регулярних військ;
- Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;
- Португалія – 27 тисяч регулярних військ;
- Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;
- Чехія – 26 тисяч регулярних військ.
Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських загарбників, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тис. військових – 200 590 військових.
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