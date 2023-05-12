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Понад 200 тис: журналісти назвали втрати Росії у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Понад 200 тис: журналісти назвали втрати Росії у війні
Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, що складаються із засуджених
фото ілюстративне

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців

Втрати російських загарбників у війни з Україною можуть перевищувати 200 тис.осіб. Про це пише російська служба ВВС, яка збирала інформацію разом з виданням «Медіазона» та групами волонтерів.

Журналістам вдалося встановити імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні, послугвоуючись відкритими джерелами. На підставі данних Центру військово-морського аналізу США, ВВС припускає, що безповоротні втрати Росії (тобто вбиті, зниклі безвісти та покалічині. - ред.) можуть становити 200 тисяч осіб. Ці дані не враховують втрати серед бойовиків так званих «Л/ДНР».

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців, з 1 грудня 2022 року. Більш як половина (5522) припадає на добровольців, мобілізованих та увʼязнених, тобто тих, хто до початку вторгнення ніяк не був пов'язаний з армією.

Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, складені з засуджених. З грудня щонайменше 3100 із них загинули в спробах штурмів Соледара та Бахмута.

ВВС наводить дані про те, що мобілізованих масовов застосовували під час боїв на Донбасі. Ті, хто вижив, свідчать, що їх без підготовки та необхідного спорядження кидали в лобові атаки на українські позиції.

Видання кілька разів зазначає, що ці дані – це максимально стримана оцінка, і реальні втрати можуть бути набагато більші.

Нагадаємо, із витоку розвідданих, втрати  Збройних сил України склали 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених солдатів.

Теги: смерть втрати війна росія

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