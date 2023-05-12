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Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
За інформацією видання, втрати ЗСУ начебто склали понад 10 тисяч солдатів
фото з відкритих джерел

До журналістів потрапив внутрішній документ ЄС для чиновників

Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Збройних сил України склали начебто 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених солдатів. Про це повідомляє Euractiv.

Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».

Нагадаємо, військово-політичне керівництво України ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому. За словами президента Зеленського, у них «все фіксується та є всі цифри».

Під час війни важливо утримувати баланс між позитивними та негативними новинами. При цьому влада прийняла свідому політику щодо нерозголошення втрат України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю.

Також Резніков зазначив, що постійні погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і стійкість оборони.

До слова, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: ЗСУ Україна втрати

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