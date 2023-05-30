Росія заявила, що знищила Patriot. Повітряні сили відреагували

Patriot збив всі ракети, які летіли за балістичної траєкторією

Зенітний ракетний комплекс Patriot збив всі ракети «Іскандери», які Росія запустила по Києву вчора, 29 травня. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Суспільне».

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Ігнат зазначив, що Patriot збив всі балістичні ракети. Це свідчить про те, що комплекс цілий та неушкоджений.

«Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу «Іскандер», які летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки Київської області і шахедами і крилатими ракетами типу х101- х555. Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент», – сказав він.

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Нагажаємо, зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Також Кличко показав уламки російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого, його госпіталізували.