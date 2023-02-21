Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія застосовує на сході весь спектр зброї, включно зі сльозогінними гранатами – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія застосовує на сході весь спектр зброї, включно зі сльозогінними гранатами – Зеленський
фото: скріншот відео

Українське військове командування повідомило про ситуацію на найзапекліших напрямках фронту

Сьогоднішнє засідання Ставки було розширеним і детальним. Про ситуацію на передовій доповідали командувачі на найгарячіших напрямках. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні. 

«Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат», – зазначив український лідер.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. «Жорстокі бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців», – йдеться в повідомленні президента.

Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших військових, включно зі сльозогінними гранатами. За словами Зеленського, «дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала».

Також була доповідь керівника ГУР МО Буданова щодо «реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога».

Крім того, очільник держави згадав про сьогоднішню зустріч з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

«Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, й такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії», – відзвітував Зеленський.

Нагадаємо, добігає кінця 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Теги: росія Італія Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Когда западные танки окажутся на поле боя?
Когда западные танки окажутся на поле боя?
18 лютого, 11:50
Ключова промова Байдена під час візиту планується 21 лютого у садах королівського палацу
Візит Байдена до Польщі: стали відомі нові деталі
16 лютого, 08:51
«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва
«Сильний знак Путіну» – німецький журналіст повідомив про візит Байдена до Києва
20 лютого, 11:47

Події в Україні

Росія застосовує на сході весь спектр зброї, включно зі сльозогінними гранатами – Зеленський
Росія застосовує на сході весь спектр зброї, включно зі сльозогінними гранатами – Зеленський
Зеленський заявив, що не бачив від Китаю жодного «мирного плану»
Зеленський заявив, що не бачив від Китаю жодного «мирного плану»
Виступ Путіна, візит Байдена до Польщі та новий план Китаю – головне за день
Виступ Путіна, візит Байдена до Польщі та новий план Китаю – головне за день
Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: роз’яснення Данілова
Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: роз’яснення Данілова
Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)
Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)
Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
29K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
22K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
19K
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
16K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
9803
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)

Новини

Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Вчора, 17:50
У столичному метро стався збій в роботі
Вчора, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
20 лютого, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту