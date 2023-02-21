Росія застосовує на сході весь спектр зброї, включно зі сльозогінними гранатами – Зеленський

Українське військове командування повідомило про ситуацію на найзапекліших напрямках фронту

Сьогоднішнє засідання Ставки було розширеним і детальним. Про ситуацію на передовій доповідали командувачі на найгарячіших напрямках. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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«Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат», – зазначив український лідер.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. «Жорстокі бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців», – йдеться в повідомленні президента.

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Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших військових, включно зі сльозогінними гранатами. За словами Зеленського, «дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала».

Також була доповідь керівника ГУР МО Буданова щодо «реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога».

Крім того, очільник держави згадав про сьогоднішню зустріч з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

«Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, й такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії», – відзвітував Зеленський.

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Нагадаємо, добігає кінця 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.