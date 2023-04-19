Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів

Російські загарбники намагаються перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Про це пише The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки

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За даними, що є в розпорядженні видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Згідно з висновками зазначається, що програма, яка «нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники».

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Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб «глушіння і злому», росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і «вживають заходів для їх нейтралізації». Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX. Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink.