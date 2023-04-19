Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку
фото з відкритих джерел

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів

Російські загарбники намагаються перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink.  Про це пише The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки

За даними, що є в розпорядженні видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Згідно з висновками зазначається, що програма, яка «нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники».

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб «глушіння і злому», росіяни, схоже, активізують свої зусилля. 

Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і «вживають заходів для їх нейтралізації». Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX. Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink.

Читайте також: Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
Теги: війна росіяни Москва SpaceX посольство інтернет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
82K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
68K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
33K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
29K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
25K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту