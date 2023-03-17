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Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
фото ілюстративне

Американська компанія SpaceX вимагала достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк»

Українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX. Відповідне рішення опубліковано у Реєстрі судових рішень.

Зазначається, що у жовтні 2022 року американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ «Старлінк» та «Укрпатенту». Там вимагали достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк». 

Київський господарський суд 2 березня відмовив компанії SpaceX у задоволенні позову. 

Українське ТОВ «Старлінк», що надає IT-послуги, існує вже понад 12 років. Заявку на реєстрацію подали у березні 2010 року, а реєстрація знаку відбулась у лютому 2011 року. Засновником українського «Старлінк» є Сергій Дулицький. 

Водночас американський Starlink започаткували у 2015 році. SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд Starlink у 2020 році, а права на нього отримала в серпні 2022 року. Дочірня компанія Маска Starlink в Україні називається ТОВ «Старлінк Юкрейн». 

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск заявив, що побоюється «ескалації конфлікту». «Ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни», – сказав він, коли колишній астронавт НАСА сенатор Скотт Келлі у Twitter попросив одіозного бізнесмена відновити повну функціональність супутників Starlink.

До того компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією. В коментарях компанія вказала, що використання безпілотниками Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, а контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

Теги: Ілон Маск Starlink суд

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