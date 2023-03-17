Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска

Американська компанія SpaceX вимагала достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк»

Українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX. Відповідне рішення опубліковано у Реєстрі судових рішень.

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Зазначається, що у жовтні 2022 року американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ «Старлінк» та «Укрпатенту». Там вимагали достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк».

Київський господарський суд 2 березня відмовив компанії SpaceX у задоволенні позову.

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Українське ТОВ «Старлінк», що надає IT-послуги, існує вже понад 12 років. Заявку на реєстрацію подали у березні 2010 року, а реєстрація знаку відбулась у лютому 2011 року. Засновником українського «Старлінк» є Сергій Дулицький.

Водночас американський Starlink започаткували у 2015 році. SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд Starlink у 2020 році, а права на нього отримала в серпні 2022 року. Дочірня компанія Маска Starlink в Україні називається ТОВ «Старлінк Юкрейн».

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск заявив, що побоюється «ескалації конфлікту». «Ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни», – сказав він, коли колишній астронавт НАСА сенатор Скотт Келлі у Twitter попросив одіозного бізнесмена відновити повну функціональність супутників Starlink.

До того компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією. В коментарях компанія вказала, що використання безпілотниками Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, а контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.