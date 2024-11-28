Росія здійснила пуски «Калібрів» з Чорного моря – Повітряні сили

По всій території України оголошено ракетну небезпеку

На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет.

«Відзначається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що, за уточненими даними, в повітрі 7 бортів Ту-95МС.

«Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу «Калібр» з Чорного моря», – зазначили Повітряні сили.

Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була серйозно пошкоджена будівля, постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

До слова, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули.