Уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: є постраждалі

Будівля зазнала серйозних пошкоджень

Під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була пошкоджена будівля. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що уламки впали на будинок на воді в Дніпровському районі, де постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень.

«Екстрені служби оперативно працюють на місці інцидентів, усуваючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим», – зазначив Попко.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Як стало відомо, проти ночі 26 листопада Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

До слова, 27 листопада відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 20:00. Буде застосована одна черга відключень.