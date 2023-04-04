Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву

У Росії вигадали, що Захід нібито підштовхує Грузію до конфлітку з РФ

Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Захід нібито підштовхує Грузію до конфлікту з Росією. Про це він сказав на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком, передає «Белта».

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«Ми бачимо наполегливі спроби Вашингтона, Брюсселя, Лондона переконати грузинське керівництво у необхідності відкриття так званого другого фронту», – сказав Наришкін.

За словами Наришкіна, на Заході нібито бачать, що ситуація на полі бою складається нібито не на користь України.

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Зазначимо, що Росія зазвичай звинувачує інші країни в провокаціях чи збройних кофліктах перед тим, як сама це починає.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни. Також прем'єр Грузії вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну.

Нагадаємо, що Грузія являє собою «модульний проект» для московитів по «реінтеграції» колишніх держав СРСР до свого нового імпреського простору. А у Кремлі мають виразні наміри повернути під свій контроль весь колишній СРСР.

Раніше міністр МЗС РФ Сергій Лавров зробив «комплімент» грузинському уряду, порівнявши його з урядом експрезидента України Віктора Януковича.

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Також раніше повідомлялося, що Росія може відкрити новий фронт в Україні для відвернення ЗСУ зі сходу.