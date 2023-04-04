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Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву
Очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін
фото з відкритих джерел

У Росії вигадали, що Захід нібито підштовхує Грузію до конфлітку з РФ

Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Захід нібито підштовхує Грузію до конфлікту з Росією. Про це він сказав на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком, передає «Белта».

«Ми бачимо наполегливі спроби Вашингтона, Брюсселя, Лондона переконати грузинське керівництво у необхідності відкриття так званого другого фронту», – сказав Наришкін.

За словами Наришкіна, на Заході нібито бачать, що ситуація на полі бою складається нібито не на користь України. 

Зазначимо, що Росія зазвичай звинувачує інші країни в провокаціях чи збройних кофліктах перед тим, як сама це починає.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни. Також прем'єр Грузії вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну.

Нагадаємо, що Грузія являє собою «модульний проект» для московитів по «реінтеграції» колишніх держав СРСР до свого нового імпреського простору. А у Кремлі мають виразні наміри повернути під свій контроль весь колишній СРСР.

Раніше міністр МЗС РФ Сергій Лавров зробив «комплімент» грузинському уряду, порівнявши його з урядом експрезидента України Віктора Януковича.

Також раніше повідомлялося, що Росія може відкрити новий фронт в Україні для відвернення ЗСУ зі сходу.

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Теги: росія війна Грузія

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