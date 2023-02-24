Губернатор Бєлгородщини потрапив у лікарню

За інформацією ЗМІ, у Гладкова харчове отруєння, його стан середнього ступеня важкості

Голова Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков потрапив до лікарні. Про це він сам написав у телеграм-каналі, проте подробиць не повідомив.

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«Нічого критичного немає. Перебуваю під наглядом лікарів. Відпустять додому сьогодні-завтра», – йдеться у дописі.

Жодних подробиць Гладков повідомляти не став, заявивши, що не хотів писати і про сам факт госпіталізації, «щоб нікого не хвилювати». Поділитися інформацією про стан здоров'я, за словами голови Білгородської області, він був вимушений після того, як про хворобу повідомили «телеграм-канали».

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Зокрема, 112 повідомляв, що Гладков має харчове отруєння. Лікарі, за даними телеграм-каналу, оцінюють його стан як середнього ступеня важкості, загрози життю немає. Про харчове отруєння також писали «Известия» з посиланням на власне джерело.

До слова, російські військові регулярно здійснюють з Бєлгородщини ракетні обстріли прикордонних з Україною міст, зокрема Харківщини.

З свого боку губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков 11 лютого заявив, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Шебекіно.

Також, як повідомив В’ячеслав Гладков 22 січня, в одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач.

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Крім того, нещодавно у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ впав літак міноборони РФ (фото).

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