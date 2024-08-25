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Росіяни атакували автомобіль, яким вивозили людей з-під Покровська

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни атакували автомобіль, яким вивозили людей з-під Покровська
Ворожий дрон пошкодив броньований автомобіль Land Rover Defender
фото: ДСНС України

У автівці була дитина

Під час проведення евакуаційних заходів із міста Українськ Покровського району на дорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «Фенікс». Про це повідомляє ДСНС України.

Під час удару в автомобілі перебували двоє рятувальників, поліцейський та четверо евакуйованих осіб, у тому числі дитина 2016 року народження.

Росіяни атакували автомобіль, яким вивозили людей з-під Покровська фото 1

Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали.

Росіяни атакували автомобіль, яким вивозили людей з-під Покровська фото 2

Раніше повідомлялося, що з окремих районів Донеччини будуть проводити примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. 

Нагадаємо, російські війська перебувають за 11 км до околиць Покровська Донецької області. Нині у місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей.

Також керівництво Донецької ОВА ухвалило рішення змінити тривалість комендантської години в місті Новогродівка, де зараз проживає близько 6 тисяч осіб.

До слова, від початку евакуації із Сумської області вдалося евакуювати майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти. 

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Теги: автомобіль дитина

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