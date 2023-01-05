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Росіяни атакували дві громади Миколаївщини: Кім повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували дві громади Миколаївщини: Кім повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Влучання зафіксовано по відкритим територіям

Російські загарбники завдавали ударів по береговій смузі Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – додав Кім.

Надаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Теги: окупанти обстріл Миколаїв Віталій Кім ворог

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