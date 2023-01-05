Росіяни атакували дві громади Миколаївщини: Кім повідомив деталі

Влучання зафіксовано по відкритим територіям

Російські загарбники завдавали ударів по береговій смузі Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – додав Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Надаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.